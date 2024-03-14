Борнмут оригінально відреагував на дебютний гол Забарного

Джерело - Чемпіон.

У перенесеному матчі 17 туру Англійської Прем’єр-ліги захисник Борнмута Ілля Забарний забив дебютний м'яч і долучився до вольової перемоги команди проти Лутона (4:3).

Офіційний акаунт "вишень" відреагував на подію підписом "KING" в твіттері.

Зазначимо, що Ілля відзначився на 62 хвилині, і став 8 українцем, якому вдалося забити в АПЛ. Раніше в найвищому дивізіоні чемпіонату Англії відзначалися Сергій Ребров, Андрій Шевченко, Андрій Воронін, Андрій Ярмоленко, Олександр Зінченко, Віталій Миколенко та Михайло Мудрик.

У поточному сезоні Забарний зіграв за свій клуб у 30 матчах.

Нагадаємо, у 28 турі Арсенал із Зінченком вирвав перемогу в Брентфорда Ярмолюка. Також Челсі з голом Мудрика здолав Ньюкасл.