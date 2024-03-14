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Астон Вілла прийматиме Аякс: розклад матчів Ліги конференцій

Сьогодні 08:13 98 0
Астон Вілла прийматиме Аякс: розклад матчів Ліги конференцій
#Ліга конференцій

Джерело - Чемпіон.

У четвер, 14 березня, відбудуться матчі-відповіді плей-оф Ліги конференцій сезону-2023/24.

Зокрема, Аякс завітає в гості до Астон Вілли, а Фіорентина прийматиме Маккабі Хайфу.

Розклад матчів 1/8 фіналу Ліги конференцій

  • 19:45. Вікторія Пльзень - Серветт (перший матч - 0:0)
  • 19:45. ПАОК - Динамо Загреб (перший матч - 0:2)
  • 19:45. Фенербахче - Юніон (перший матч - 3:0)
  • 19:45. Фіорентина - Маккабі Хайфа (перший матч - 4:3)
  • 22:00. Астон Вілла - Аякс (перший матч - 0:0)
  • 22:00. Брюгге - Молде (перший матч - 1:2)
  • 22:00. Лілль - Штурм Грац (перший матч - 3:0)
  • 22:00. Маккабі Тель-Авів - Олімпіакос (перший матч - 4:1)

*Указаний час - київський

Паралельно будуть зіграні ще 8 матчів 1/8 фіналу Ліги Європи.

Фінал Ліги конференцій УЄФА-2023/24 запланований на 29 травня в Афінах, Греція (стадіон Святої Софії).

Напередодні визначились усі учасники чвертьфінальної стадії Ліги чемпіонів.

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