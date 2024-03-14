Джерело - Чемпіон.
У четвер, 14 березня, відбудуться матчі-відповіді плей-оф Ліги конференцій сезону-2023/24.
Зокрема, Аякс завітає в гості до Астон Вілли, а Фіорентина прийматиме Маккабі Хайфу.
Розклад матчів 1/8 фіналу Ліги конференцій
- 19:45. Вікторія Пльзень - Серветт (перший матч - 0:0)
- 19:45. ПАОК - Динамо Загреб (перший матч - 0:2)
- 19:45. Фенербахче - Юніон (перший матч - 3:0)
- 19:45. Фіорентина - Маккабі Хайфа (перший матч - 4:3)
- 22:00. Астон Вілла - Аякс (перший матч - 0:0)
- 22:00. Брюгге - Молде (перший матч - 1:2)
- 22:00. Лілль - Штурм Грац (перший матч - 3:0)
- 22:00. Маккабі Тель-Авів - Олімпіакос (перший матч - 4:1)
Паралельно будуть зіграні ще 8 матчів 1/8 фіналу Ліги Європи.
Фінал Ліги конференцій УЄФА-2023/24 запланований на 29 травня в Афінах, Греція (стадіон Святої Софії).
Напередодні визначились усі учасники чвертьфінальної стадії Ліги чемпіонів.