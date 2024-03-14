Головне
Гол Забарного допоміг Борнмуту зробити неймовірний камбек у грі з Лутоном
Вчора 23:29 12062
Інтер Маямі з Кривцовим обіграв Нашвілл у 1/8 Кубку чемпіонів КОНКАКАФ
Сьогодні 08:57 41
Бенфіка Труніба зіграє з Рейнджерс, Рома - з Брайтоном: розклад матчів Ліги Європи
Сьогодні 07:16 180
Визначились усі учасники чвертьфіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 02:06 425
Атлетико у серії пенальті здолав Інтер в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:43 439
Боруссія переграла ПСВ в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:56 324
Сосновський: Сильної команди в нас немає, лише окремі боксери
Вчора 20:17 491
Збірна України проведе контрольний матч з Польщею
Вчора 18:56 3377
Мудрик закриває рота скептикам, Циганков дарує надію збірній: як там наші зіграли
Вчора 17:39 748
Букмекери назвали фаворитку матчу Костюк проти росіянки Потапової у чвертьфіналі Індіан Веллса
Вчора 17:15 1105
Прямі трансляції

Бенфіка Труніба зіграє з Рейнджерс, Рома - з Брайтоном: розклад матчів Ліги Європи

Сьогодні 07:16 180 0
Бенфіка Труніба зіграє з Рейнджерс, Рома - з Брайтоном: розклад матчів Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

У четвер, 14 березня, відбудуться матчі-відповіді плей-оф Ліги Європи сезону-2023/24.

Зокрема, Бенфіка, за яку виступає український воротар Анатолій Трубін, завітає в гості до Рейнджерс.

Розклад матчів 1/8 фіналу Ліги Європи

  • 19:45. Вест Гем - Фрайбург (перший матч - 0:1)
  • 19:45. Вільярреал - Марсель (перший матч - 0:4)
  • 19:45. Рейнджерс - Бенфіка (перший матч - 2:2)
  • 19:45. Славія Прага - Мілан (перший матч - 2:4)
  • 22:00. Аталанта - Спортинг (перший матч - 1:1)
  • 22:00. Баєр - Карабах (перший матч - 2:2)
  • 22:00. Брайтон - Рома (перший матч - 0:4)
  • 22:00. Ліверпуль - Спарта Прага (перший матч - 5:1)

*Указаний час - київський

Фінал Ліги Європи УЄФА-2023/24 запланований на 22 травня в Дубліні, Ірландія (стадіон Авіва).

Напередодні визначились усі учасники чвертьфінальної стадії Ліги чемпіонів.

Коментарі ()
Популярне зараз
Збирала гроші для окупантів: в Україні судитимуть чемпіонку світу з сумо Збирала гроші для окупантів: в Україні судитимуть чемпіонку світу з сумо 24216
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 20306
Гол Забарного допоміг Борнмуту зробити неймовірний камбек у грі з Лутоном Гол Забарного допоміг Борнмуту зробити неймовірний камбек у грі з Лутоном 12062
Я волію, щоб вони не приїжджали: мер Парижа - про участь росіян в Олімпіаді-2024 Я волію, щоб вони не приїжджали: мер Парижа - про участь росіян в Олімпіаді-2024 11850 1
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю 16902
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 35395
Рекомендуємо
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 319436
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 92382
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 5920 2
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 19820 1
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 135842 1
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 117110