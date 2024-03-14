Джерело - Чемпіон.
У четвер, 14 березня, відбудуться матчі-відповіді плей-оф Ліги Європи сезону-2023/24.
Зокрема, Бенфіка, за яку виступає український воротар Анатолій Трубін, завітає в гості до Рейнджерс.
Розклад матчів 1/8 фіналу Ліги Європи
- 19:45. Вест Гем - Фрайбург (перший матч - 0:1)
- 19:45. Вільярреал - Марсель (перший матч - 0:4)
- 19:45. Рейнджерс - Бенфіка (перший матч - 2:2)
- 19:45. Славія Прага - Мілан (перший матч - 2:4)
- 22:00. Аталанта - Спортинг (перший матч - 1:1)
- 22:00. Баєр - Карабах (перший матч - 2:2)
- 22:00. Брайтон - Рома (перший матч - 0:4)
- 22:00. Ліверпуль - Спарта Прага (перший матч - 5:1)
*Указаний час - київський
Фінал Ліги Європи УЄФА-2023/24 запланований на 22 травня в Дубліні, Ірландія (стадіон Авіва).
Напередодні визначились усі учасники чвертьфінальної стадії Ліги чемпіонів.