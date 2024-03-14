Джерело - Чемпіон.

У четвер, 14 березня, відбудуться матчі-відповіді плей-оф Ліги Європи сезону-2023/24.

Зокрема, Бенфіка, за яку виступає український воротар Анатолій Трубін, завітає в гості до Рейнджерс.

Розклад матчів 1/8 фіналу Ліги Європи

19:45. Вест Гем - Фрайбург (перший матч - 0:1)

Вест Гем - Фрайбург (перший матч - 0:1) 19:45. Вільярреал - Марсель (перший матч - 0:4)

Вільярреал - Марсель (перший матч - 0:4) 19:45. Рейнджерс - Бенфіка (перший матч - 2:2)

Рейнджерс - Бенфіка (перший матч - 2:2) 19:45. Славія Прага - Мілан (перший матч - 2:4)

Славія Прага - Мілан (перший матч - 2:4) 22:00. Аталанта - Спортинг (перший матч - 1:1)

Аталанта - Спортинг (перший матч - 1:1) 22:00. Баєр - Карабах (перший матч - 2:2)

Баєр - Карабах (перший матч - 2:2) 22:00. Брайтон - Рома (перший матч - 0:4)

Брайтон - Рома (перший матч - 0:4) 22:00. Ліверпуль - Спарта Прага (перший матч - 5:1)

*Указаний час - київський

Фінал Ліги Європи УЄФА-2023/24 запланований на 22 травня в Дубліні, Ірландія (стадіон Авіва).

Напередодні визначились усі учасники чвертьфінальної стадії Ліги чемпіонів.