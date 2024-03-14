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Арбітрині проходять навчально-тренувальний збір від УАФ

Сьогодні 08:13 114 0
Арбітрині проходять навчально-тренувальний збір від УАФ
УАФ
#Арбітри, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - УАФ.

Комітет арбітрів Української асоціації футболу проводить навчально-тренувальний збір для жінок-суддів у Львові.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Зазначається, що програма НТЗ розпочалася з тестувань арбітринь на теоретичне знання правил гри та з відео-тесту від УЄФА.

Окрім того, протягом зборів відбудуться кілька теоретичних занять на такі теми:

  • Сучасне тлумачення IFAB, ФІФА та УЄФА щодо правила положення "поза грою".
  • Сучасне трактування та вимоги ФІФА, УЄФА та УАФ щодо епізодів, пов’язаних з трактуванням гри рукою.
  • Сучасне трактування та вимоги ФІФА, УЄФА та УАФ щодо трактування ситуацій з порушеннями по необачності, нерозважливій манері або застосуванням надмірної сили та втручання.
  • Поза грою: вибір позиції та пересування, що створює найкращі умови, необхідні для прийняття рішень.
  • Сучасне трактування та вимоги ФІФА, УЄФА та УАФ щодо ситуацій, пов’язаних з важливими рішеннями в штрафній площі.
  • Практичні поради асистентам арбітра. Положення поза грою: рівень концентрації на грі.
  • Сучасне трактування та вимоги ФІФА, УЄФА та УАФ щодо трактування ситуацій з порушеннями ЗОГМ (зрив очевидної гольової можливості) та ЗПА (зупинка перспективної атаки).

Повідомляється, що учасники переглядають матчі фінального етапу Кубку Дівочої ліги WU-14 у якості практичних занять і складають фітнес-тест.

Зазначимо, що від Комітету арбітрів навчально-тренувальний збір проводять Віктор Дердо, Михайло Овчар та Андрій Шандор.

Нагадаємо, напередодні Виконком Української асоціації футболу затвердив повний склад комітетів.

Також нещодавно УАФ презентувала нових амбасадорів.

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