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Гол Забарного допоміг Борнмуту зробити неймовірний камбек у грі з Лутоном

Вчора 23:29 408 0
Гол Забарного допоміг Борнмуту зробити неймовірний камбек у грі з Лутоном
#Борнмут, #Ілля Забарний, #Лутон

Джерело - Чемпіон.

У перенесеному матчі 17 туру англійської Прем’єр-ліги Борнмут здобув вольову перемогу над Лутоном.

Матч завершився з рахунком 4:3. Господарі по ходу зустрічі програли з рахунком 0:3.

Український захисник Ілля Забарний вийшов у стартовому складі і на 62 хвилині гри відзначився дебютним голом за Борнмут. 

Чемпіонат Англії - АПЛ
17 тур, 13 березня

Борнмут - Лутон 4:3 (0:3)

Голи: 0:1 - 9 Чонг, 0:2 - 31 Огбене, 0:3 - 45+1 Барклі, 1:3 - 50 Соланке, 2:3 - 62 Забарний, 3:3 - 64 Семеніо, 4:3 - 83 Семеніо

Раніше Арсенал із Зінченком вирвав перемогу в Брентфорда Ярмолюка. Також Челсі з голом Мудрика здолав Ньюкасл.

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