Джерело: у Буковини буде бюджет рівня Полісся, можливо - Динамо

Новий спонсор першолігової Буковини Володимир Дубинський інвестуватиме у свій клуб близько 15 мільйонів євро на рік після виходу в УПЛ.

Про це повідомляє ведучий ютуб-каналу "Причал" Олександр Скляр.

"Зараз ось такий вам невеличкий інсайд: Буковина, яка з наступного сезону буде 100% претендувати на УПЛ, там у Дубинського є розуміння, що в клуб у Прем'єр-лізі потрібно буде вкладати близько 15 мільйонів євро на рік.

Це більше, ніж у Полісся, яке в принципі рухається до 15. І ось Буковина приблизно буде така сама, не знаю наскільки швидко, але думаю достатньо швидко. У Динамо близько 20 млн. Але ж ви розумієте, де 15, там і 20.

ЛНЗ буде додавати у бюджеті, Металіст 1925 буде додавати. Карпати зайдуть з грошима. Буде весело, дуже весело", – сказав Олександр.