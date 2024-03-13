Галлас: Не думаю, що Голанд такий самий, як раніше

Легендарний французький захисник Арсенала, Челсі і Тоттенгема Вільям Галлас вважає, що в цьому сезоні нападник Манчестер Сіті не показує свій рівень.

Про це повідомляє Goal.com.

"Не думаю, що Ерлінг Голанд такий самий, як раніше. Його гра, ривки, прагнення – це не той незламний Холанд, якого ми бачили в Манчестер Сіті минулого року. Минулого сезону він бігав і боровся за кожен м'яч – він стомлював захисників, тому що чинив на них величезний тиск завдяки своїй фізичній силі. Захисники поруч із ним завжди були напоготові.

Минулого сезону він був справжнім звіром. Захисники боялися його фізичної сили, він не давав їм ні секунди перепочинку. Їм було важко грати проти когось на кшталт нього. У матчі проти "Ліверпуля" у нього було два єдиноборства з Вірджілом ван Дейком, і він програв обидва. Один раз він пробив, але Келлехеру було легко з ним впоратися", - сказав Вільям.