ЄС виніс вирок у справі чемпіонату Данії проти Суперліги

Європейський Союз виніс вирок у справі проти Суперліги, яку намагались створити гранди європейського футболу. Він зобов'язав лігу змінити назву, оскільки чемпіонат Данії зареєстрував це слово як свій бренд.

Про це повідомляє The Telegraph.

"Ми дуже раді, що органи ЄС щодо товарних знаків погодилися, що товарний знак Суперліги в ЄС порушить цінність, яку датські клуби інвестували в нього. Ми завжди були проти бажання великих клубів створити нову європейську лігу. Ми вважаємо, що має бути відкритість і кваліфікація для міжнародних клубних турнірів через національні змагання. Футбол не повинен бути закритою вечіркою для клубів, які не наважуються брати участь у відкритих змаганнях. Тому, звичайно, ми дуже раді цій перемозі за межами поля", - прокоментував рішення виконавчий директор данського чемпіонату Клаус Томсен.