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ЄС виніс вирок у справі чемпіонату Данії проти Суперліги

Сьогодні 17:36 147 0
ЄС виніс вирок у справі чемпіонату Данії проти Суперліги
#Європейська Суперліга

Джерело - The Telegraph.

Європейський Союз виніс вирок у справі проти Суперліги, яку намагались створити гранди європейського футболу. Він зобов'язав лігу змінити назву, оскільки чемпіонат Данії зареєстрував це слово як свій бренд.

Про це повідомляє The Telegraph.

"Ми дуже раді, що органи ЄС щодо товарних знаків погодилися, що товарний знак Суперліги в ЄС порушить цінність, яку датські клуби інвестували в нього. Ми завжди були проти бажання великих клубів створити нову європейську лігу. Ми вважаємо, що має бути відкритість і кваліфікація для міжнародних клубних турнірів через національні змагання. Футбол не повинен бути закритою вечіркою для клубів, які не наважуються брати участь у відкритих змаганнях. Тому, звичайно, ми дуже раді цій перемозі за межами поля", - прокоментував рішення виконавчий директор данського чемпіонату Клаус Томсен.

Нагадаємо, нещодавно з'явилася інформація, що заяву проти Суперліги підписали всі країни ЄС, окрім Іспанії. Також повідомлялося, що керівництво ліги планує подати позов проти УЄФА на 3,5 млрд євро на відшокування збитків.

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