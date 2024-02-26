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Лаутаро забив понад 100 голів за Інтер у Серії А

Аргентинець увійшов в історію Інтера
Сьогодні 10:17 70 0
Лаутаро забив понад 100 голів за Інтер у Серії А
Фото - Getty Images
#Інтер, #Лаутаро Мартінес

Джерело - Opta.

Нападник Інтера Лаутаро Мартінес забив понад 100 голів за клуб у Серії А.

Напередодні міланці на виїзді обіграли Лечче (4:0) у 26 турі чемпіонату. Лаутаро розпочав матч у стартовому складі та відзначився дублем. Ці голи стали для нього 100-м та 101-м за клуб в Серії А.

Аргентинець став третім іноземцем в історії Інтера, який забив за клуб 100 голів в Серії А. Раніше подібне вдавалося Іштвану Ньєршу та Мауро Ікарді.

Нагадаємо нападник перейшов до міланського клубу з Расінгу в липні 2018-го за 23 мільйони євро.  Разом з клубом він вигравав чемпіонат Італії (2020/21), кубок країни (2021/22, 2022/23) та суперкубок (2021/22, 2022/23). У поточному сезоні він забив 25 голів та віддав 2 результативні передачі в 33 матчах за клуб.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ виділить 100 млн євро на трансфер Лаутаро.

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