Лаутаро забив понад 100 голів за Інтер у Серії А

Нападник Інтера Лаутаро Мартінес забив понад 100 голів за клуб у Серії А.

Напередодні міланці на виїзді обіграли Лечче (4:0) у 26 турі чемпіонату. Лаутаро розпочав матч у стартовому складі та відзначився дублем. Ці голи стали для нього 100-м та 101-м за клуб в Серії А.

Аргентинець став третім іноземцем в історії Інтера, який забив за клуб 100 голів в Серії А. Раніше подібне вдавалося Іштвану Ньєршу та Мауро Ікарді.

Нагадаємо нападник перейшов до міланського клубу з Расінгу в липні 2018-го за 23 мільйони євро. Разом з клубом він вигравав чемпіонат Італії (2020/21), кубок країни (2021/22, 2022/23) та суперкубок (2021/22, 2022/23). У поточному сезоні він забив 25 голів та віддав 2 результативні передачі в 33 матчах за клуб.

