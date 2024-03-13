Чорноморець анонсував повернення глядачів на домашні матчі

Джерело - Чорноморець.

Одеський Чорноморець буде проводити домашні матчі чемпіонату України з глядачами.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Відповідний дозвіл клуб отримав від Одеської військової адміністрації. Найближчий матч "моряків" з Вересом у 21 турі Української Прем'єр-ліги (17 березня) відбудеться вже із присутністю фанатів на трибунах.

Зазначимо, що раніше такий дозвіл отримали Динамо, Шахтар, Ворскла, Верес, Полісся, ЛНЗ, Олександрія, Оболонь та Минай.

Напередодні у 20 турі Української Прем`єр-ліги Чорноморець поступився полтавській Ворсклі (0:1). Наразі клуб йде на 10-й позиції в турнірній таблиці УПЛ (23 очки).