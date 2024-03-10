Нігерійський новачок Чорноморця Джек Іпабіло залишив розташування команди за два тижні після трансферу.

Про це на післяматчевій пресконференції повідомив головний тренер одеситів Роман Григорчук.

"На жаль, ми його, швидше за все, вже й не побачимо. Він просто, не знаю, яке слово підібрати, зібрався – і поїхав. Думаю, що це через обстріли. Причому, ми з ним поговорили десь біля години декілька днів назад. А на наступний день мені просто сказали, що його в команді вже немає. Він вже у потязі – і кудись поїхав.

Ми на нього дуже розраховували. Повторюся: ми на нього дуже-дуже розраховували. Дуже шкода, що він поїхав", – сказав наставник.