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Григорчук - про новачка Чорноморця: Швидше за все ми його вже не побачимо

Сьогодні 12:05 76 0
Григорчук - про новачка Чорноморця: Швидше за все ми його вже не побачимо
ФК Чорноморець
#Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

Нігерійський новачок Чорноморця Джек Іпабіло залишив розташування команди за два тижні після трансферу.

Про це на післяматчевій пресконференції повідомив головний тренер одеситів Роман Григорчук.

"На жаль, ми його, швидше за все, вже й не побачимо. Він просто, не знаю, яке слово підібрати, зібрався – і поїхав. Думаю, що це через обстріли. Причому, ми з ним поговорили десь біля години декілька днів назад. А на наступний день мені просто сказали, що його в команді вже немає. Він вже у потязі – і кудись поїхав.

Ми на нього дуже розраховували. Повторюся: ми на нього дуже-дуже розраховували. Дуже шкода, що він поїхав", – сказав наставник.

Нагадаємо, опорний півзахисник перейшов у Чорноморець 23 лютого у статусі вільного агента. До цього гравець виступав за грецьку Кіфісію. В УПЛ нігерієць двічі виходив на поле і зіграв загалом 24 хвилини.

Напередодні у 20 турі Української Прем`єр-ліги Чорноморець поступився полтавській Ворсклі (0:1).

Наступний матч одеська команда проведе 17 березня проти Вереса.

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