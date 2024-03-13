Головне
Костюк упевнено розібралася з росіянкою Павлюченковою в 4-му колі Індіан-Веллса
Вчора 23:34 9528
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо
Сьогодні 10:07 34630
Атлетико прийме Інтер, Боруссія Дортмунд - ПСВ: розклад матчів Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:12 258
Визначились чергові чвертьфіналісти Ліги чемпіонів
Сьогодні 02:01 551
Арсенал Зінченка по пенальті пройшов Порту в 1/8 Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:54 10827
Барселона перемогла Наполі та вийшла у чвертьфінал Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:21 611
Прометей поступився Бургу та вилетів з Єврокубку
Вчора 22:56 374 1
Любенович: Усе правильно робили, але трохи не вистачило, щоб забити
Вчора 21:38 358
Юнацька збірна України здобула путівку на Євро-2024 (U-17)
Вчора 21:20 8843
Пушич прокоментував виключення Чигринського із заявки на УПЛ
Вчора 21:20 730
Прямі трансляції

Тренер Порту Консейсау: Артета образив мою сім'ю

Сьогодні 09:59 121 0
Тренер Порту Консейсау: Артета образив мою сім'ю
Фото: Getty Images
#Арсенал (Лондон), #Мікель Артета, #Ліга чемпіонів, #Порту, #Сержіу Консейсау

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Арсенала Мікель Артета образив сім'ю наставника Порту Сержіу Консейсау.

Про це португальський фахівець розповів після матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (1:0, 4:2 по пенальті).

"Під час гри Артета повернувся до лави запасних і образив мою сім'ю іспанською. Я сказав йому, що людини, яку він образив, більше немає серед нас.

Нехай він турбується про тренування своєї команди, яка має більш ніж достатній потенціал, щоб грати набагато краще", — сказав Консейсау.

Нагадаємо, що серія пенальті в матчі Арсенал - Порту стала першою з фіналу Ліги чемпіонів-2015/16, коли Реал пробив 11-метрові краще за Атлетіко. Також зазначимо, Арсенал зіграє у чвертьфіналі ЛЧ вперше за 14 років.

В іншому матчі вечора Барселона перемогла Наполі та також вийшла до 1/4 фіналу турніру.

Стадія чвертьфіналу запланована на 9/10 та 16/17 квітня. Жеребкування відповідного раунду змагань відбудеться 15 березня, після всіх зіграних матчів-відповідей 1/8 фіналу.

Коментарі ()
Популярне зараз
Костюк упевнено розібралася з росіянкою Павлюченковою в 4-му колі Індіан-Веллса Костюк упевнено розібралася з росіянкою Павлюченковою в 4-му колі Індіан-Веллса 9528
Тренер боснійців: Ситуація в Україні - це їхні проблеми Тренер боснійців: Ситуація в Україні - це їхні проблеми 28111 2
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 34630
Мінмолодьспорту визнало один з клубів УПЛ критично важливим, працівники отримали бронь від мобілізації Мінмолодьспорту визнало один з клубів УПЛ критично важливим, працівники отримали бронь від мобілізації 9167 3
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю 16376
Арсенал Зінченка по пенальті пройшов Порту в 1/8 Ліги чемпіонів Арсенал Зінченка по пенальті пройшов Порту в 1/8 Ліги чемпіонів 10827
Рекомендуємо
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 29634 1
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 64567
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 23508 7
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 48557
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 20228 2
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10659 2