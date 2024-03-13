Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Арсенала Мікель Артета образив сім'ю наставника Порту Сержіу Консейсау.

Про це португальський фахівець розповів після матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (1:0, 4:2 по пенальті).

"Під час гри Артета повернувся до лави запасних і образив мою сім'ю іспанською. Я сказав йому, що людини, яку він образив, більше немає серед нас.

Нехай він турбується про тренування своєї команди, яка має більш ніж достатній потенціал, щоб грати набагато краще", — сказав Консейсау.

🚨 Porto manager Sérgio Conceiçao: “Arteta turned to the bench during the game and insulted my family in Spanish”.



“I told him that the person he insulted is no longer among us”.



“Let him worry about training his team, which has more than enough quality to play a lot better”. pic.twitter.com/CN4gQ9BuQB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 12, 2024

Нагадаємо, що серія пенальті в матчі Арсенал - Порту стала першою з фіналу Ліги чемпіонів-2015/16, коли Реал пробив 11-метрові краще за Атлетіко. Також зазначимо, Арсенал зіграє у чвертьфіналі ЛЧ вперше за 14 років.

В іншому матчі вечора Барселона перемогла Наполі та також вийшла до 1/4 фіналу турніру.

Стадія чвертьфіналу запланована на 9/10 та 16/17 квітня. Жеребкування відповідного раунду змагань відбудеться 15 березня, після всіх зіграних матчів-відповідей 1/8 фіналу.