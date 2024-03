Головний тренер Арсенала Мікель Артета образив сім'ю наставника Порту Сержіу Консейсау.

Про це португальський фахівець розповів після матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (1:0, 4:2 по пенальті).

🚨 Porto manager Sérgio Conceiçao: “Arteta turned to the bench during the game and insulted my family in Spanish”.



“I told him that the person he insulted is no longer among us”.



"Let him worry about training his team, which has more than enough quality to play a lot better".