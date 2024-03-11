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Манчестер Юнайтед розгляне пропозиції щодо продажу Грінвуда

Сьогодні 13:18 165 0
Манчестер Юнайтед розгляне пропозиції щодо продажу Грінвуда
#Манчестер Юнайтед, #Хетафе

Джерело - FabrizioRomano.

Керівництво Манчестер Юнайтед обдумує майбутнє вінгера Мейсона Грінвуда, який виступає в оренді за іспанський Хетафе.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Остаточного рішення щодо гравця ще не прийнято. Зокрема, новий співвласник клубу компанія INEOS проведе внутрішнє обговорення щодо футболіста. Імовірно, влітку МЮ розгляне пропозиції щодо трансферу Грінвуда.

У поточному сезоні Мейсон забив 8 голів та віддав 5 результативних передач у 26 матчах.

Нагадаємо, у 2022 році гравця звинуватили в спробі зґвалтування та домашньому насиллі. Через це він перебував поза футболом понад 1,5 року.

Справу закрили в лютому 2023 року, оскільки обвинувачення не вбачало реальної перспективи притягнення до відповідальності після відмови ключових свідків співпрацювати зі слідством та появи "нових матеріалів". Мейсон усі звинувачення відкидав.

Раніше повідомлялося, що вінгер зацікавив мадридський Атлетико.

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