Любенович: Усе правильно робили, але трохи не вистачило, щоб забити

Головний тренер Миная Желько Любенович вважає, що його команда діяла правильно у грі 21 туру Української Прем'єр-ліги проти Шахтаря.

Про це сербський фахівець розповів на післяматчевій пресконференції.

— Команді було складно перетнути центр протягом обох таймів. Чи були ви готові до такої гри? І чого не вистачило Минаю, аби забити бодай 1 гол?

— Так, у нас була тактика від оборони. Я сьогодні трохи змінив схему на 1-3-6-1. У нас звичайно схема 3-5-2, але сьогодні змінили, щоб більше футболістів грало на оборону. У нас були швидкі контратаки, але, на жаль, у нас не дуже вийшло. У першому таймі був один момент у Гунічева. В принципі все правильно робили, але, на жаль, трохи не вистачило, щоб забити. У другому таймі в нас було ще пару моментів, де можна було реалізувати. У цій грі в нас не вийшло, будемо сподіватися, що в наступній вийде.