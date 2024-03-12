Пушич прокоментував виключення Чигринського із заявки на УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич висловився щодо виключення Дмитра Чигринського із заявки гравців команди на Українську Прем'єр-лігу.
Боснійський фахівець поспілкувався зі ЗМІ на пресконференції після впевненої перемоги "гірників" над Минаєм у 21 турі УПЛ.
— Чигринського виключили із заявки команди на УПЛ, оскільки в нього травма, з'явилась така інформація. Як ви вважаєте, це суттєва втрата для команди, адже він досвідчений гравець?
— Я можу сказати, що він фантастичний командний гравець. Попри тривалий період, коли він був травмований і пропустив передсезонні збори, він показав себе дуже відповідальною і професійною людиною. Він дуже важливий для нашої команди... А чому запитуєте?
— Просто стало цікаво. З'явилась така інформація...
Нагадаємо, напередодні прізвище Чигринського зникло зі списку гравців, які заявлені на чемпіонат України - ситуацію пояснив агент футболіста Олександр Панков.
37-річний центральний захисник є вихованцем клубу та грав за Шахтар із 2002 до 2015 року (з перервою на сезон-2009/10, коли він перейшов за 25 млн євро в Барселону).
Соломія Романчук, Чемпіон