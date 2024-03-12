Пушич прокоментував виключення Чигринського із заявки на УПЛ

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич висловився щодо виключення Дмитра Чигринського із заявки гравців команди на Українську Прем'єр-лігу.

Боснійський фахівець поспілкувався зі ЗМІ на пресконференції після впевненої перемоги "гірників" над Минаєм у 21 турі УПЛ.

— Чигринського виключили із заявки команди на УПЛ, оскільки в нього травма, з'явилась така інформація. Як ви вважаєте, це суттєва втрата для команди, адже він досвідчений гравець?

— Я можу сказати, що він фантастичний командний гравець. Попри тривалий період, коли він був травмований і пропустив передсезонні збори, він показав себе дуже відповідальною і професійною людиною. Він дуже важливий для нашої команди... А чому запитуєте?

— Просто стало цікаво. З'явилась така інформація...