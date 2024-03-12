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Зеленський: Ми не хотіли б, щоб убивці або інші спортсмени представляли на ОІ країну-терористку Росію

Частину промови було адресовано Франції
Сьогодні 18:16 157 0
Зеленський: Ми не хотіли б, щоб убивці або інші спортсмени представляли на ОІ країну-терористку Росію
Фото - Telegram-канал В.Зеленського
#Володимир Зеленський, #Олімпійські ігри-2024

Джерело - НОК України.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 12 березня, розповів про можливий допуск російських спортсменів до Олімпійських ігор-2024 у французькому Парижі.

Його відео було опубліковано на офіційному Telegram-каналі.

"Ми не хотіли б, щоб убивці або ті чи інші спортсмени, які представляють терористичну організацію під назвою Росія, - щоб вони представляли її у Франції під час Олімпійських ігор. 

Ми хотіли б, щоби Франція в цьому гуманітарному аспекті була повністю на боці справедливості. В цьому випадку - на нашому боці", - зазначив президент.

Нагадаємо, Зеленський висловився про українців, які змагалися на Іграх нескорених.

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