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Ребров: Ми граємо не для Зеленського, а для всіх наших людей

Сьогодні 21:18 125 0
Ребров: Ми граємо не для Зеленського, а для всіх наших людей

Головний тренер збірної України Сергій Ребров не спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським перед матчем кваліфікації Євро-2024 проти Італії.

Про це фахівець розповів на пресконференції.

"Чи розмовляв з Зеленським перед матчем? Наразі ні, гадаю, у нього зараз більш важливі питання. Звісно, він бажав нам удачі, завжди підтримує, коли я з ним розмовляю. Він дуже цікавиться футболом, але в нього більш важливі проблеми для вирішення, і ми це розуміємо.

І, як я вже казав, ми граємо не для Зеленського, а для всіх наших людей, які нас підтримують. Всі гравці, що зараз в національній команді, вони готові до завтрашньої гри", - сказав Ребров.

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