WBC виготовила спеціальний чемпіонський пояс для Зеленського

Джерело - Чемпіон.
WBC виготовила спеціальний пояс для президента України Володимира Зеленського.
Про це повідомив президент Світової боксерської ради Маурісіо Сулейман.
"Президенте Зеленський, мене звуть Маурісіо Сулейман, я президент WBC. Ми стоїмо разом з Україною в ці важкі часи. Ми дуже пишаємося вашою наполегливою працею й тією чемпіонською битвою, яку виграє Україна.
Барріос переміг Угаса в бою за вакантний титул тимчасового чемпіона WBC
Ми хочемо нагородити вас цим чемпіонським поясом WBC та офіційним сертифікатом WBC. Хай вас благословить бог, а мир прийде у цей світ", – сказав Сулейман.
Переглянути цей допис в Instagram
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!