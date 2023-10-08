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WBC виготовила спеціальний чемпіонський пояс для Зеленського

Сьогодні 20:17 138 0
WBC виготовила спеціальний чемпіонський пояс для Зеленського

Джерело - Чемпіон.

WBC виготовила спеціальний пояс для президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомив президент Світової боксерської ради Маурісіо Сулейман.

"Президенте Зеленський, мене звуть Маурісіо Сулейман, я президент WBC. Ми стоїмо разом з Україною в ці важкі часи. Ми дуже пишаємося вашою наполегливою працею й тією чемпіонською битвою, яку виграє Україна. 

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Ми хочемо нагородити вас цим чемпіонським поясом WBC та офіційним сертифікатом WBC. Хай вас благословить бог, а мир прийде у цей світ", – сказав Сулейман.

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Допис, поширений World Boxing Council Ukraine🇺🇦 (@wbc_ukraine)

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