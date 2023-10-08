WBC виготовила спеціальний чемпіонський пояс для Зеленського

WBC виготовила спеціальний пояс для президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомив президент Світової боксерської ради Маурісіо Сулейман.

"Президенте Зеленський, мене звуть Маурісіо Сулейман, я президент WBC. Ми стоїмо разом з Україною в ці важкі часи. Ми дуже пишаємося вашою наполегливою працею й тією чемпіонською битвою, яку виграє Україна.