Джерело - Чемпіон.

Гру еліт-раунду відбору на Євро-2024 U-17 юнацької збірної України проти однолітків зі Словаччини було призупинено на 22-й хвилині через рясний дощ.

Матч дограють сьогодні, починаючи з 19:30 за київським часом.

Про це інформує УАФ.

Поточний рахунок - 0:0.

Підсумковий результат вирішить, хто виграє групу.

У паралельній грі Швейцарія U-17 вдома перемогла збірну Греції до 17 років - 2:0.

Нагадаємо, напередодні українські юнаки перемогли греків. А у 2-му турі розгромили швейцарців - 3:0.

У фінальну стадію вийдуть 8 переможців груп еліт-раунду відбору та 7 володарів других місць із найкращими результатами.