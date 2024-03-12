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Стало відомо, коли дограє призупинений матч збірна України U-17

Сьогодні 17:58 83 0
Стало відомо, коли дограє призупинений матч збірна України U-17

Джерело - Чемпіон.

Гру еліт-раунду відбору на Євро-2024 U-17 юнацької збірної України проти однолітків зі Словаччини було призупинено на 22-й хвилині через рясний дощ.

Матч дограють сьогодні, починаючи з 19:30 за київським часом.

Про це інформує УАФ.

Поточний рахунок - 0:0.

Підсумковий результат вирішить, хто виграє групу.

У паралельній грі Швейцарія U-17 вдома перемогла збірну Греції до 17 років - 2:0. 

Нагадаємо, напередодні українські юнаки перемогли греків. А у 2-му турі розгромили швейцарців - 3:0.

У фінальну стадію вийдуть 8 переможців груп еліт-раунду відбору та 7 володарів других місць із найкращими результатами. 

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