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Збірна України переграла Грецію на старті еліт-раунду відбору на Євро-2024 U17

Голами відзначилися Редушко та Богданов
Сьогодні 19:09 90 0
Збірна України переграла Грецію на старті еліт-раунду відбору на Євро-2024 U17

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 6 березня, матчем із Грецією юнацька збірна України (футболісти не старші 2007 року народження) розпочала боротьбу в еліт-раунді відбору Євро-2024 серед гравців до 17-ти років.

Українські футболісти святкували перемогу з рахунком 2:0. Голами відзначилися Редушко та Богданов.

Наступний матч українські юнаки проведуть 9 березня. Суперником буде збірна Швейцарії.

Євро-2024 (U-17)
Еліт-раунд відбору
Група 4, 6 березня

Греція (U-17) - Україна (U-17) 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 75 Редушко, 0:2 - 80 Богданов (пен).

Греція (U-17): Белеріс, Косідіс, Мокріс, Батаулас, Вірсокінос (Фрагкос, 63), Нтані (Зурідакіс, 63), Елефтеріадіс, Міфу (Сарріс, 85), Міхайлідіс (Цамаліс, 73), Караргіріс (Бердос, 46), Дунга.

Україна (U-17): Макаренко, Шелекета, Третяк, Дігтярь, Стрільчук (Рибак, 85), Оличенко (Драган, 73), Озимай (Халілов, 89), Редушко, Богданов, Степанов (Денисов, 46), Бондар (Гармаш, 73).

Попередження: Мокріс (30), Вірсокінос (45+1), Батаулас (81) — Оличенко (34), Стрільчук (35), Озимай (84).

Вилучення: Мокріс (51, Г).

Нагадаємо, визначився склад збірної України U-21 на матч відбору Євро-2025.

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