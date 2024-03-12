Правило, що футбол відбудеться за будь-якої погоди - не діє

Джерело - Чемпіон.

Матч еліт-раунду відбору на Євро-2024 U-17 юнацької збірної України проти однолітків зі Словаччини було призупинено на 22-й хвилині через рясний дощ.

Поточний рахунок - 0:0.

Цей матч вирішить, хто виграє групу.

У паралельній грі Швейцарія U-17 вдома на 76-й хв. перемагає збірну Греції до 17 років - 2:0.

Нагадаємо, напередодні українські юнаки перемогли греків. А у 2-му турі розгромили швейцарців - 3:0.

У фінальну стадію вийдуть 8 переможців груп еліт-раунду відбору та 7 володарів других місць із найкращими результатами.