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Матч Україна U-17 - Словаччина U-17 було призупинено: відома причина

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Сьогодні 16:36 398 0
Матч Україна U-17 - Словаччина U-17 було призупинено: відома причина

Джерело - Чемпіон.

Матч еліт-раунду відбору на Євро-2024 U-17 юнацької збірної України проти однолітків зі Словаччини було призупинено на 22-й хвилині через рясний дощ.

Поточний рахунок - 0:0.

Цей матч вирішить, хто виграє групу.

У паралельній грі Швейцарія U-17 вдома на 76-й хв. перемагає збірну Греції до 17 років - 2:0. 

Нагадаємо, напередодні українські юнаки перемогли греків. А у 2-му турі розгромили швейцарців - 3:0.

У фінальну стадію вийдуть 8 переможців груп еліт-раунду відбору та 7 володарів других місць із найкращими результатами. 

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