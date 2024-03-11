Вацко: Дуже не подобається той хайп, який виник довкола Крістіана Шевченка

Коментатор Віктор Вацко поділився думками про виклик Крістіана Шевченка у збірну України U-19.

"Мені дуже не подобається той хайп, який виник довкола Крістіана Шевченка. Дуже не подобається, тому що про нього говорять критично, іронічно, саркастично, з підколкою... Я на 100% упевнений, що ці люди і близько поняття не мають, який він футболіст.

Як він грає в футбол! 95% тих, хто його обговорювали, навіть не знають, на якій він позиції грає. І мене до чортів бісить, мене просто розриває через те, що в нас у цивілізованій, європейській країні громадськість обговорює футболіста не як футболіста, а як сина зіркового батька.

Інформації про нього у людей - нуль, знань - нуль, але хайпу і чомусь навіть хейту - вагон. Тільки тому, що він син Андрія Шевченка. Дивіться, ніхто не питає, чому в збірній Іван Єрмачков з німецького Вупперталя, Максим Стрюков з Ганновера чи Михайло Дубровний з Гента. Але всі чомусь раптово схвильовані, чому там Крістіан Шевченко.

Але, люди, та хлопчині 17 років. Хлопчина пройшов академію Челсі, хлопчина регулярно грає за Вотфорд. Дивіться на його футбол, оцінюйте його по грі, а не по тому, хто його батько", - сказав Вацко.