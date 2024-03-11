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Ворскла продовжила контракт з одним із лідерів команди

Сьогодні 19:23 154 0
Ворскла продовжила контракт з одним із лідерів команди
#Ворскла, #Чемпіонат України, УПЛ, #Андрій Бацула

Джерело - Офіційний сайт Ворскли.

Ворскла оголосила про підписання нового контракту з Андрієм Бацулою. 

Керівництво полтавського клубу та 32-річний гравець домовилися про продовження співпраці на 1 рік з можливістю пролонгації ще на сезон. 

Бацула є вихованцем Ворскли. Також він раніше грав Кремінь, Олександрію, Зірку, Кортрейк та Динамо Мінськ. 

Після завершення перемовин щодо нового контракту Андрій дав коментар пресслужбі Ворскли:

"Я щасливий. Тут зростав як футболіст. Ворскла Полтава – мій перший професійний клуб, тож мої емоції зараз, як і колись, дуже приємні. Загалом я провів тут більше п’яти років. Скажу, що й моя родина дуже задоволена, бо вони теж звикли до Полтави. Ворскла -  це характер, це особливий колективний дух. Сподіваюся, ми будемо додавати від матчу до матчу, радуючи наших уболівальників". 

У попередньому матчі проти Чорноморця Бацула відзначився переможним голом на останній хвилині гри, перекинувши воротаря після подачі з кута штрафного майданчика. Після того поєдинку віцепрезидент Ворскли Олег Лисак висловив невдоволення суддівством

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