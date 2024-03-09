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Якщо там є фол, поставте той пенальті: віцепрезидент Ворскли поскаржився на суддівство

Сьогодні 22:41 68 0
Якщо там є фол, поставте той пенальті: віцепрезидент Ворскли поскаржився на суддівство
#Лисак, #Чорноморець, #Ворскла Полтава

Джерело - УПЛ ТБ.

Віцепрезидент Ворскли Олег Лисак вважає, що арбітри ухвалюють несправедливі рішення проти полтавської команди. 

Про це він заявив у етері УПЛ ТБ.

- Зі свого боку я буду робити все для того, щоб команда не страждала від чиїхось рішень, тому що сьогодні гра могла скластися інакше - ми говорили б не про курйозний гол, а про більш впевнену перемогу. 

- Ви маєте на увазі потенційний фол на Ковталюку?

- Та який там потенційний фол?! Там чистий фол, і якщо він чистий, то, будь ласка, ми чекаємо на відповідну реакцію суддівського корпусу. Знову-таки, вже є ВАР на всіх матчах. Я просто аналізую те, що відбувається три тури. Ми мовчимо.

Я максимально хочу підтримати ті зміни, які є в Україні, тому що вони позитивні. Значно змінилося суддівство - дають грати. Але все-таки я не хочу говорити про якусь упередженість, скажімо так, але я завжди буду захищати свою команду, що б там не було. 

Якщо там є фол, будь ласка, поставте той пенальті і давайте грати як є. Одним поставили сьогодні, а Ковталюка б’ють по нозі - "Ой, картинно падає". Так у нападника завдання йти в атаку і створювати гольові моменти - і він це робить. Якщо фол був, будь ласка, дайте свисток і зробіть те, що має робити суддя. 

Я вірю в Катерину Монзуль, думаю, що суддівський корпус розбереться. Не хочу робити якихось різких заяв, але ми зіграли три тури і в нас 13 жовтих карток та одна червона. М’яко кажучи, по трьом карткам є питання, а три картки - це 25% з того, що є. У грі з Чорноморцем в нас не було п’ятьох основних виконавців - це також впливає. 

Тому в будь-якому випадку ми будемо захищатися та робити все для того, щоб команда відчувала підтримку клубу. Я вірю в нове керівництво. Ми відчуваємо зміни і нам хотілося б, щоб ці зміни стосувалися кожного і не було ніяких нюансів. Я нічого не аналізую, я говорю про свою команду, і ми будемо максимально битися за те, щоб порадувати своїх вболівальників. 

У 20 турі Ворскла мінімально перемогла Чорноморець завдяки голу Андрія Бацули на останній хвилині зустрічі. Таким чином полтавці наблизилися на відстань чотирьох очок до Полісся, з яким зіграють у півфіналі Кубку України.

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