Коноплянка планує завершити кар’єру

Джерело - Спорт24.

Український вінгер Євген Коноплянка близький до завершення футбольної кар’єри.

Про це повідомляє Спорт24.

За інформацією джерела, 34-річний ексгравець збірної України не планує повертатися на поле через старі травми, які заважають йому набрати оптимальні кондиції. Зазначається, що Коноплянка та його колишній партнер по Дніпру та збірній України Роман Зозуля планують створити агентську компанію, яка буде спеціалізуватися на пошуку європейських клубів для українців.

Нагадаємо, Євген виступав за Дніпро, Севілью, Шальке, Шахтар, Краковію та ЧФР Клуж. Румунський клуб він покинув на правах вільного агента, зігравши лише в чотирьох матчах. Потім стало відомо, що гравець просив зилишитися в Клужі до літа.

За збірну України Коноплянка провів 87 матчів, у яких забив 21 гол. Востаннє він виходив на поле у синьо-жовтій футболці в березні минулого року, коли Руслан Ротань випустив його на заміну в компенсований час матчу проти Англії.