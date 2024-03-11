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Карпати підпишуть французького півзахисника

Сьогодні 15:26 174 0
Карпати підпишуть французького півзахисника
#Карпати, #Футбольні трансфери

Джерело - sport.ua.

Львівські Карпати підпишуть французького півзахисника Джаред Хаса.

Про це повідомляє Sport.ua.

Гравець успішно пройшов детальний медичний огляд і вже у вівторок, 11 березня, може зіграти у складі своєї нової команди спаринг з Агроном з Тернопільської області.

Минулої осені 26-річний Хаса захищав кольори Маккабі Петах-Тіква. 

Наразі львів'яни лідирують у чемпіонській групі Першої ліги, маючи 45 очок.  У другій частині Першої ліги "зелено-білі" стартують домашнім матчем проти СК Полтава. Базовий день проведення гри 23 березня.

Напередодні з`явилася інформація, що львівські Карпати погодили піврічну оренду Аріельсона з опцією викупу.

Раніше Карпати орендували двох гравців Шахтаря.

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