Шахтар прибрав із заявки на сезон ексгравця Барселони

Шахтар прибрав 37-річного центрального захисника Дмитра Чигринського зі списку гравців, які заявлені на чемпіонат України.

Про це йдеться на сайті УПЛ.

Чигринський повернувся у донецький клуб влітку 2023 року. Захисник у статусі вільного агента підписав контракт до 30 червня 2024 року.

У цьому сезоні колишній гравець збірної України відіграв чотири матчі та результативними діями не відзначився.

Відзначимо, що в лютому оборонець зник з переліку гравців на офіційному сайті "гірників". Тоді, агент гравця спростував відхід Дмитра з клубу.

Нагадаємо, Чигринський є вихованцем клубу та грав за Шахтар із 2002 по 2015 рік (з перервою на сезон 2009/10, коли він перейшов за 25 млн євро в Барселону).

Напередодні Шахтар здолав Колос у 20 турі УПЛ та очолив турнірну таблицю чемпіонату.