Головне
Світоліна стартувала з важкої трисетової перемоги на турнірі в Індіан-Веллсі
Сьогодні 05:04 1180
Чепурний виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики
Сьогодні 12:28 1826 1
(Не)вдалий вибір: 5 футболістів, дарма проігнорованих Ребровим на Боснію
Сьогодні 11:50 1243
Віцепрезидент ФБУ заперечив одночасне перебування українських і російських боксерів в одному місті
Сьогодні 11:07 223
Гранди зіграли по-різному, але на користь Шахтаря. Підсумки 20 туру УПЛ
Сьогодні 10:50 376
Цуренко покидає турнір в Індіан-Веллсі після другого кола, українка була в 2-х розіграшах від перемоги
Сьогодні 07:41 592 1
Мороз зазнала третьої поразки поспіль в UFC
Сьогодні 06:54 451
Блискучий прихований пас: Циганков відзначився асистом у матчі Ла Ліги
Сьогодні 00:10 1233
Калініна вилетіла з турніру в Індіан-Веллсі
Вчора 23:01 388
Жіноча збірна України фінішувала сьомою в естафеті на етапу Кубку світу в Солжер Голлоу
Вчора 22:39 370
Прямі трансляції

Бенфіка не дозволила гравцю поїхати у збірну України

Сьогодні 16:08 133 0
Бенфіка не дозволила гравцю поїхати у збірну України
#Бенфіка, #Молодіжна збірна України

Джерело - Sport.ua.

Гравець молодіжного складу Бенфіки Андре Вакулюк не поїхав зі збірною України U-17 на матчі еліт-раунду кваліфікації Євро-2024.

Про це повідомляє Sport.ua.

Зазначається, що лісабонський клуб не відпустив гравця. Таке рішення керівництва Бенфіки зумовлене тим, що збірна України грає свої матчі на два тижні раніше затвердженого вікна від ФІФА.

Це був дебютний виклик Вакулюка. Він народився в Португалії і отримав українське громадянство у 2024 році.

Нагадаємо, напередодні молодіжна збірна України розгромила Швейцарію (3:0). Останній матч відбору команда проведе проти Словаччини U-17 12 березня.

Чемпіонат Європи-2024 серед футболістів віком до 17 років відбудеться на Кіпрі з 20 травня по 5 червня.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Дніпро розгромив Кременчук в матчі 1/2 фіналу чемпіонату України Дніпро розгромив Кременчук в матчі 1/2 фіналу чемпіонату України 5011
Асист Циганкова допоміг Жироні перемогти Осасуну, Валенсія з Яремчуком здолала Хетафе: результати матчів 28 туру Ла Ліги Асист Циганкова допоміг Жироні перемогти Осасуну, Валенсія з Яремчуком здолала Хетафе: результати матчів 28 туру Ла Ліги 878
Блискучий прихований пас: Циганков відзначився асистом у матчі Ла Ліги Блискучий прихований пас: Циганков відзначився асистом у матчі Ла Ліги 1233
Світоліна стартувала з важкої трисетової перемоги на турнірі в Індіан-Веллсі Світоліна стартувала з важкої трисетової перемоги на турнірі в Індіан-Веллсі 1180
Чепурний виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики Чепурний виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики 1826 1
(Не)вдалий вибір: 5 футболістів, дарма проігнорованих Ребровим на Боснію (Не)вдалий вибір: 5 футболістів, дарма проігнорованих Ребровим на Боснію 1243
Рекомендуємо
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 117002
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 50759
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 80341
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 29576 1
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 20135 2
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 336971 9