Бенфіка не дозволила гравцю поїхати у збірну України

Гравець молодіжного складу Бенфіки Андре Вакулюк не поїхав зі збірною України U-17 на матчі еліт-раунду кваліфікації Євро-2024.

Про це повідомляє Sport.ua.

Зазначається, що лісабонський клуб не відпустив гравця. Таке рішення керівництва Бенфіки зумовлене тим, що збірна України грає свої матчі на два тижні раніше затвердженого вікна від ФІФА.

Це був дебютний виклик Вакулюка. Він народився в Португалії і отримав українське громадянство у 2024 році.

Нагадаємо, напередодні молодіжна збірна України розгромила Швейцарію (3:0). Останній матч відбору команда проведе проти Словаччини U-17 12 березня.

Чемпіонат Європи-2024 серед футболістів віком до 17 років відбудеться на Кіпрі з 20 травня по 5 червня.

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