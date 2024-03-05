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Шепелєв продовжив контракт із Динамо

Угода діятиме до 31 грудня 2025 року
Сьогодні 17:51 112 0
Шепелєв продовжив контракт із Динамо
#Динамо, #володимир шепелєв

Джерело - ФК Динамо.

Півзахисник Володимир Шепелєв продовжив контракт з київським Динамо.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Відповідно до нової угоди, футболіст виступатиме за киян до 31 грудня 2025 року.

Сила Шахтаря, скромність Динамо, провал лідера. Підсумки 19 туру УПЛ

Шепелєв виступав за юнацьку та молодіжну команду Динамо, перш ніж дебютував за "основу" 25 лютого 2017 року у виїзному матчі з луганською Зорею.

Загалом за цей час провів понад 200 матчів за "біло-синіх" у всіх турнірах та забив шість м’ячів.

Раніше повідомлялося, що вінгер Динамо Андрій Ярмоленко може повернутися на поле після травми вже у 20 турі Української Прем'єр-ліги.

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