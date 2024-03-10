ПСЖ прийме Реймс, Марсель зустрінеться з Нантом: розклад матчів Ліги 1

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 10 березня, у межах 25 туру Ліги 1 відбудеться шість матчів.

Зокрема, лідер чемпіонату ПСЖ прийме Реймс, Лілль зіграє проти Ренна, а Нант зустрінеться з Марселем.

Розклад матчів 25 туру французької Ліги 1 на 10 березня:

14:00 ПСЖ - Реймс

16:00 Гавр - Тулуза

16:00 Мец - Клермон

16:00 Страсбур - Монако

18:05 Лілль - Ренн

21:45 Марсель - Нант

Раніше Монпельє несподівано переміг Ніццу, а Ліон обіграв Лор'ян.

Нагадаємо, Барселона відмовилася від пропозиції ПСЖ у 200 мільйонів євро за Ламіна Ямала.