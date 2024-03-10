Головне
Світоліна стартувала з важкої трисетової перемоги на турнірі в Індіан-Веллсі
Сьогодні 05:04 1069
Чепурний виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики
Сьогодні 12:28 150
(Не)вдалий вибір: 5 футболістів, дарма проігнорованих Ребровим на Боснію
Сьогодні 11:50 829
Віцепрезидент ФБУ заперечив одночасне перебування українських і російських боксерів в одному місті
Сьогодні 11:07 191
Гранди зіграли по-різному, але на користь Шахтаря. Підсумки 20 туру УПЛ
Сьогодні 10:50 334
Цуренко покидає турнір в Індіан-Веллсі після другого кола, українка була в 2-х розіграшах від перемоги
Сьогодні 07:41 537 1
Мороз зазнала третьої поразки поспіль в UFC
Сьогодні 06:54 424
Блискучий прихований пас: Циганков відзначився асистом у матчі Ла Ліги
Сьогодні 00:10 1196
Калініна вилетіла з турніру в Індіан-Веллсі
Вчора 23:01 378
Жіноча збірна України фінішувала сьомою в естафеті на етапу Кубку світу в Солжер Голлоу
Вчора 22:39 359
Прямі трансляції

ПСЖ прийме Реймс, Марсель зустрінеться з Нантом: розклад матчів Ліги 1

Сьогодні 13:11 112 0
ПСЖ прийме Реймс, Марсель зустрінеться з Нантом: розклад матчів Ліги 1

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 10 березня, у межах 25 туру Ліги 1 відбудеться шість матчів.

Зокрема, лідер чемпіонату ПСЖ прийме Реймс, Лілль зіграє проти Ренна, а Нант зустрінеться з Марселем.

Розклад матчів 25 туру французької Ліги 1 на 10 березня: 

  • 14:00 ПСЖ - Реймс
  • 16:00 Гавр - Тулуза
  • 16:00 Мец - Клермон
  • 16:00 Страсбур - Монако
  • 18:05 Лілль - Ренн
  • 21:45 Марсель - Нант

Раніше Монпельє несподівано переміг Ніццу, а Ліон обіграв Лор'ян.

Нагадаємо, Барселона відмовилася від пропозиції ПСЖ у 200 мільйонів євро за Ламіна Ямала.

Коментарі ()
Популярне зараз
Дніпро розгромив Кременчук в матчі 1/2 фіналу чемпіонату України Дніпро розгромив Кременчук в матчі 1/2 фіналу чемпіонату України 4904
Блискучий прихований пас: Циганков відзначився асистом у матчі Ла Ліги Блискучий прихований пас: Циганков відзначився асистом у матчі Ла Ліги 1196
Асист Циганкова допоміг Жироні перемогти Осасуну, Валенсія з Яремчуком здолала Хетафе: результати матчів 28 туру Ла Ліги Асист Циганкова допоміг Жироні перемогти Осасуну, Валенсія з Яремчуком здолала Хетафе: результати матчів 28 туру Ла Ліги 855
Світоліна стартувала з важкої трисетової перемоги на турнірі в Індіан-Веллсі Світоліна стартувала з важкої трисетової перемоги на турнірі в Індіан-Веллсі 1069
Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…” Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…” 9758
(Не)вдалий вибір: 5 футболістів, дарма проігнорованих Ребровим на Боснію (Не)вдалий вибір: 5 футболістів, дарма проігнорованих Ребровим на Боснію 829
Рекомендуємо
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 37322
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 64457
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 29576 1
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 35705
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 336970 9
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 92170