ПСЖ прийме Реймс, Марсель зустрінеться з Нантом: розклад матчів Ліги 1

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 10 березня, у межах 25 туру Ліги 1 відбудеться шість матчів.
Зокрема, лідер чемпіонату ПСЖ прийме Реймс, Лілль зіграє проти Ренна, а Нант зустрінеться з Марселем.
Розклад матчів 25 туру французької Ліги 1 на 10 березня:
- 14:00 ПСЖ - Реймс
- 16:00 Гавр - Тулуза
- 16:00 Мец - Клермон
- 16:00 Страсбур - Монако
- 18:05 Лілль - Ренн
- 21:45 Марсель - Нант
Раніше Монпельє несподівано переміг Ніццу, а Ліон обіграв Лор'ян.
Нагадаємо, Барселона відмовилася від пропозиції ПСЖ у 200 мільйонів євро за Ламіна Ямала.