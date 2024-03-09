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Барселона відмовилася від космічної пропозиції ПСЖ щодо Ямала

Сьогодні 18:37 140 0
Барселона відмовилася від космічної пропозиції ПСЖ щодо Ямала
#Ламін Ямал

Джерело - Marca.

Барселона відмовилася від пропозиції ПСЖ у 200 мільйонів євро за Ламіна Ямала. 

Про це повідомляє іспанське видання Marca. 

За інформацією джерела, португальський агент Жорже Мендеш цього тижня приїжджав до Барселони та запропонував виступити посередником у переговорах щодо 16-річного вінгера, але отримав відмову. Президент Барселони Жоан Лапорта сказав Мендешу, що клуб не збирається продавати Ямала. 

Ямал є вихованцем Барселони. Він дебютував за першу команду "синьо-гранатових" ще в минулому сезоні. Відтоді 16-річний іспанець забив 6 голів та віддав асистів у 38 матчах. На його рахунку переможний м’яч у поєдинку з Валенсією

Нагадаємо, що Мілан також може втратити свого вундеркінда-тінейджера. На Франческу Камарду претендують три топових клуби з АПЛ

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