Барселона відмовилася від космічної пропозиції ПСЖ щодо Ямала

Джерело - Marca.

Барселона відмовилася від пропозиції ПСЖ у 200 мільйонів євро за Ламіна Ямала.

Про це повідомляє іспанське видання Marca.

За інформацією джерела, португальський агент Жорже Мендеш цього тижня приїжджав до Барселони та запропонував виступити посередником у переговорах щодо 16-річного вінгера, але отримав відмову. Президент Барселони Жоан Лапорта сказав Мендешу, що клуб не збирається продавати Ямала.

Ямал є вихованцем Барселони. Він дебютував за першу команду "синьо-гранатових" ще в минулому сезоні. Відтоді 16-річний іспанець забив 6 голів та віддав асистів у 38 матчах. На його рахунку переможний м’яч у поєдинку з Валенсією.

Нагадаємо, що Мілан також може втратити свого вундеркінда-тінейджера. На Франческу Камарду претендують три топових клуби з АПЛ.