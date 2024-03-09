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Монпельє несподівано переміг Ніццу в 25 турі Ліги 1

Сьогодні 00:44 107 0
Монпельє несподівано переміг Ніццу в 25 турі Ліги 1
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Монпельє, #Ніцца

Джерело - Чемпіон.

У стартовій грі 25 туру французької Ліги 1 Монпельє на виїзді переміг Ніццу.

Матч завершився з рахунком 1:2. Суперники жваво розпочали - до 12 хвилини результат на табло вже був 1:1, постаралися Жеремі Бога та Жан-Клер Тодібо. А під завісу першого тайму, як потім виявилось, останній гол у поєдинку провів Тежі Саваньє. 

Після зіграного матчу Ніцца продовжує перебувати на 5 місці турнірної таблиці чемпіонату Франції, відстаючи від 4 позиції, яка дає право зіграти у кваліфікації Ліги чемпіонів наступного сезону, на один пункт.  , випереджаючи Брест (має одну гру у запасі) на 12 очок. Монако з 42 очками перебуває на третьому місці у турнірній таблиці ліги. Монпельє - дванадцятий, на 2 бали випереджає зону перехідних ігор.

Чемпіонат Франції - Ліга 1 
25 тур, 8 березня

Ніцца - Монпельє 1:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 10' Тодібо (аг), 1:1 - 12' Бога, 1:2 - 42' Саваньє.

У суботу та неділю відбудеться ще 8 матчів 25 туру.

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