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Штутгарт упевнено здолав берлінський Уніон у першому матчі 25 туру Бундесліги

Вчора 23:28 100 0
Штутгарт упевнено здолав берлінський Уніон у першому матчі 25 туру Бундесліги
#Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Уніон Берлін, #Штутгарт

Джерело - Чемпіон.

У стартовому матчі 25 туру німецької Бундесліги Штутгарт удома здолав Уніон Берлін.

Матч завершився з рахунком 2:0. "Шваби" повели вже на 19 хвилині завдяки голу Серу Гірассі, приблизно на такій самій хвилині другого тайму перевагу господарів подвоїв Кріс Фюріх. А на 69-й - Андраш Шафер звів нанівець шанси своєї команди на прийнятний результат, отримавши червону картку.

Відтак Штутгарт продовжує посідати 3 місце турнірної таблиці, йдучи в зоні Ліги чемпіонів, а Уніон розташувався на 14 позиції із комфортним 8-очковим гандикапом від зони перехідних матчів.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
25 тур, 8 березня

Штутгарт - Уніон Берлін 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 19' Гірассі, 2:0 - 65' Фюріх.

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