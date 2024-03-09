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Зінченко повернувся на поле після травми

Сьогодні 21:44 132 0
Зінченко повернувся на поле після травми
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Брентфорд, #Олександр Зінченко, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

Захисник Арсенала Олександр Зінченко вийшов на заміну на 79-й хвилині матчу 28 туру АПЛ проти Брентфорда. 

Він не з’являвся на полі відтоді, як 4 лютого був замінений у перерві поєдинку проти Ліверпуля. На післяматчевій пресконференції Мікель Артета повідомив, що українець знову зазнав пошкодження литкового м’язу. 

За відсутності Зінченка "каноніри" виграли 4 поспіль матчі в АПЛ з загальним рахунком 21:1, але поступилися в першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Порту (0:1). 

За кілька хвилин після появи Олександра у грі з Брентфордом команда Мікеля Артети забила переможний гол - Кай Гаверц відзначився з передачі Бена Вайта. Завдяки цій перемозі Арсенал очолив турнірну таблицю АПЛ. 

Нагадаємо, нещодавно з’явилася інформація, що Арсенал запропонує Зінчену новий контракт. Також головний тренер збірної України пояснив виклик Олександра на матч з Боснією і Герцеговиною. 

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