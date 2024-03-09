Арсенал запропонує Зінченку новий контракт

Джерело - Чемпіон.

Лондонський Арсенал запропонує українському захиснику Олександру Зінченко нову угоду.

Про це повідомляє журналіст Екрем Конур.

"Каноніри" хочуть підписати з українцем довгостроковий контракт, який буде розрахований до 2028 року.

У поточному сезоні Олександр провів за Арсенал 27 матчів, забив 1 гол та віддав 2 гольові передачі. За оцінкою Transfermarkt, він коштує 42 мільйони євро.

Чинний контракт 27-річного гравця розрахований до липня 2026 року.

Раніше повідомлялося, що Зінченко зацікавив мюнхенську Баварію, яка бачить у ньому заміну Альфонсо Девісу.

Нагадаємо, що Арсенал у 27 турі Англійської Прем’єр-ліги на виїзді обіграв Шеффілд Юнайтед (0:6).