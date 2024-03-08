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Ребров пояснив виклик Зінченка в збірну України

Сьогодні 15:14 101 0
Ребров пояснив виклик Зінченка в збірну України
Фото - Getty Images
#Олександр Зінченко, #Сергій Ребров

Джерело - Чемпіон.

Тренерський штаб збірної України розраховує на захисника Арсенала Олександра Зінченка, який пропускав останні матчі через травму.

Про це повідомив головний тренер національної команди Сергій Ребров на пресконференції.

"Ми на зв'язку з Олександром. Я багато з ним розмовляю, я в курсі його травми. Ми сподіваємося, що він буде вже заявці. Я не знаю, буде в складі, не буде, це вже вирішувати тренеру. У нього є ще дві гри (матч АПЛ та у Лізі чемпіонів), тому будемо дивитися.

Найголовніше, що він вже працює зараз в загальній групі, працює з командою, тому він викликаний. Я впевнений, що він допоможе збірній", - сказав Ребров.   

Нагадаємо, Зінченко востаннє виходив на поле у матчі з Ліверпулем на початку лютого. У захисника знову виникли проблеми з литковим м’язом.

У поточному сезоні українець провів за Арсенал 27 матчів, забив 1 гол та віддав 2 гольові передачі. За оцінкою Transfermarkt, Олександр коштує 42 мільйони євро.

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