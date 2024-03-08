Ребров пояснив виклик Зінченка в збірну України

Тренерський штаб збірної України розраховує на захисника Арсенала Олександра Зінченка, який пропускав останні матчі через травму.

Про це повідомив головний тренер національної команди Сергій Ребров на пресконференції.

"Ми на зв'язку з Олександром. Я багато з ним розмовляю, я в курсі його травми. Ми сподіваємося, що він буде вже заявці. Я не знаю, буде в складі, не буде, це вже вирішувати тренеру. У нього є ще дві гри (матч АПЛ та у Лізі чемпіонів), тому будемо дивитися.

Найголовніше, що він вже працює зараз в загальній групі, працює з командою, тому він викликаний. Я впевнений, що він допоможе збірній", - сказав Ребров.