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Миколенко отримав низькі оцінки за гру з Манчестер Юнайтед

Сьогодні 17:16 130 0
Миколенко отримав низькі оцінки за гру з Манчестер Юнайтед
#Евертон, #Манчестер Юнайтед, #Віталій Миколенко

Джерело - Чемпіон.

За матч 28 туру АПЛ з Манчестер Юнайтед (2:0) український захисник Евертон Віталій Миколенко отримав досить низькі оцінки.

Про це повідомляють WhoScored та Sofascore.

Поставили українцю найнижчі оцінки серед усіх футболістів, які виходили на поле - 5,7 та 6,3 відповідно.

У цьому матчі Віталій віддав 77% точних пасів, програв усі 3 єдиноборства, вибив 2 рази м'яч від небезпеки, виконав одну вдалу подачу в штрафний майданчик, не зумів віддати точний лонгбол (з 2-х спроб), заблокував удар, одного разу пробив сам, і ще 15 разів втратив володіння м'ячем.

Напередодні нападник Манчестер Юнайтед став гравцем місяця в АПЛ.

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