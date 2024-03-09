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Евертон Миколенка програв Манчестер Юнайтед: результати матчів 28 туру АПЛ

Сьогодні 16:30 148 0
Евертон Миколенка програв Манчестер Юнайтед: результати матчів 28 туру АПЛ
#Евертон, #Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 9 березня, в 28 турі англійської Прем’єр-ліги Евертон на виїзді поступився Манчестер Юнайтед.

Чемпіонат Англії - АПЛ
28 тур, 9 березня

Манчестер Юнайтед - Евертон 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 12 Фернандеш (пен), 2:0 - 36 Рашфорд (пен)

Український захисник "ірисок" Віталій Миколенко вийшов у старті та був замінений на 88-ій хвилині зустрічі. 

Сьогодні в Англійській Прем’єр-Лізі відбудеться чотири матчі:

17:00. Борнмут - Шеффілд Юнайтед

17:00. Вулвергемптон - Фулгем

17:00. Крістал Пелес - Лутон

19:30. Арсенал - Брентфорд 

Напередодні нападник Манчестер Юнайтед став гравцем місяця в АПЛ.

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