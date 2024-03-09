Евертон Миколенка програв Манчестер Юнайтед: результати матчів 28 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 9 березня, в 28 турі англійської Прем’єр-ліги Евертон на виїзді поступився Манчестер Юнайтед.
Чемпіонат Англії - АПЛ
28 тур, 9 березня
Манчестер Юнайтед - Евертон 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 12 Фернандеш (пен), 2:0 - 36 Рашфорд (пен)
Український захисник "ірисок" Віталій Миколенко вийшов у старті та був замінений на 88-ій хвилині зустрічі.
Сьогодні в Англійській Прем’єр-Лізі відбудеться чотири матчі:
17:00. Борнмут - Шеффілд Юнайтед
17:00. Вулвергемптон - Фулгем
17:00. Крістал Пелес - Лутон
19:30. Арсенал - Брентфорд
Напередодні нападник Манчестер Юнайтед став гравцем місяця в АПЛ.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!