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Зінченко зацікавив європейський гранд

Сьогодні 17:58 339 0
Зінченко зацікавив європейський гранд
Getty Images
#Баварія, #Олександр Зінченко, #Ньюкасл, #Арсенал Лондон

Джерело - FootballTransfers.

Мюнхенська Баварія цікавиться українським захисником лондонського Арсенала Олександром Зінченком.

Про це повідомляє портал FootballTransfers.

Німецький клуб планує замінити українцем Альфонсо Девіса, який який влітку 2024 року має стати гравцем мадридського Реала.

Керівництво "канонірів" готове відпустити свого захисника за 45 мільйонів євро.

Зазначається, що окрім мюнхенців, за Зінченком слідкує інший англійський клуб - Ньюкасл.

В поточному сезоні українець провів за Арсенал 27 матчів, забив 1 гол та віддав 2 гольові передачі. За оцінкою Transfermarkt, Олександр коштує 42 мільйони євро.

Нагадаємо, що Арсенал у 27 турі Англійської Прем’єр-ліги на виїзді обіграв Шеффілд Юнайтед (0:6).

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