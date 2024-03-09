Жирона Довбика та Циганкова зіграє з Осасуною, Валенсія Яремчука прийме Хетафе: розклад матчів Ла Ліги

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 9 березня, у межах 28 туру Ла Ліги відбудеться чотири матчі.

Жирона, за яку виступають українці Артем Довбик та Віктор Циганков, прийме Осасуну. Валенсія Романа Яремчука зіграє проти Хетафе.

Розклад матчів 28 туру іспанської Ла Ліги на 9 березня:

15:00 Валенсія - Хетафе

17:15 Кадіс - Атлетико

19:30 Гранада - Реал Сосьєдад

22:00 Жирона - Осасуна

Напередодні Барселона обіграла Мальорку.

Нагадуємо, у 27 турі гол Яремчука допоміг Валенсії зіграти внічию з Реалом Луніна. У той час як Жирона з Довбиком і Циганковим програла Мальорці.

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