Барселона дотиснула Мальорку в матчі 28 туру Ла Ліги

Долю гри вирішив один гол

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 8 березня, у межах 28 туру іспанської Ла Ліги відбувся один матч.

Барселона виграла у Мальорки з різницею у один м'яч.

Влучний удар завдав 16-річний вінгер каталонців Ламіл Ямал.

Барселона - Мальорка 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 73' Ямал

Перемога допомогла Барселоні тимчасово піднятись на друге місце в турнірній таблиці. Різниця між нею та Жироною - 2 бали, але в "червоно-білих" матч у запасі.

Нагадаємо, Мальорка в попередньому турі обіграла Жирону наших Артема Довбика і Віктора Циганкова.

У 27 турі гол Яремчука допоміг Валенсії зіграти внічию з Реалом Луніна. Варто зазначити, що суддя не зарахував гол мадридців на останніх секундах матчу.

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