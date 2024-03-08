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Бондар висловився щодо боснійців, які грають у чемпіонаті Росії

Сьогодні 22:34 140 0
Бондар висловився щодо боснійців, які грають у чемпіонаті Росії
#Валерій Бондар, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Захисник Шахтаря Валерій Бондар прокоментував перемогу над Колосом у 20 турі УПЛ, а також поділився очікуваннями від матчу плей-оф кваліфікації Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини.

Слова футболіста передає кореспондентка Чемпіона Соломія Романчук.

— Чи задоволений ти сьогоднішнім результатом?

– Не задоволений, тому що ми знову пропустили два м’ячі, це дуже прикро і погано для нашої команди. Ми завжди хочемо грати на нуль, але ще раз і ще раз припускаємося тих же помилок і знову пропускаємо голи, які взагалі не потрібно пропускати.

– Як відчуваються матчі з уболівальниками в Україні?

– Дуже гарна ідея. Я дуже щасливий, що вболівальники повернулися на стадіон. Головне – це їхня безпека. Для нас дуже добре, що вболівальники повертаються на стадіон, ми навіть по-іншому граємо, коли вони є.

– Вже незабаром збірна України зустрінеться з Боснією і Герцеговиною в межах півфіналу плей-оф відбору Євро-2024, як оцінюєш шанси в цьому поєдинку?

– Будемо всі разом вболівати за перемогу, нашу національну збірну. Будемо робити все задля того, щоб вийти на Євро.

– Вже відомо, що четверо гравців суперника, які увійшли в заявку, грають у чемпіонаті Росії. Які відчуття, коли розумієте, що потрібно грати з такими футболістами? Ти знав цю інформацію?

– Вперше почув. Це буде додатковою мотивацією для нас, для хлопців, які вийдуть на гру.

Нагадаємо, матч збірної України проти Боснії і Герцеговини відбудеться у четвер, 21 березня, в Зениці на стадіоні "Белино полє". У разі перемоги команда Сергія Реброва у фіналі кваліфікації зіграє з переможцем пари Ісландія – Ізраїль. Сьогодні була оголошена заявка національної команди, до якої, окрім Бондаря, потрапили ще 7 гравців Шахтаря.

У матчі проти Колоса Бондар відіграв усі 90 хвилин. "Гірники" здобули вольову перемогу з рахунком 3:2 завдяки дублю Кевіна та голу Лассіна Траоре.

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