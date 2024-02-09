Роналду - найвисокооплачуваніший спортсмен світу у 2023 році

Португалець заробив 275 млн доларів у 2023-му

Джерело - Sportico.

Футболіст Аль-Насра Кріштіану Роналду очолив рейтинг найвисокооплачуваніших спортсменів світу у 2023-му.

Про це повідомляє Sportico.

Португалець заробив 275 млн доларів у 2023-му.

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У топ-3 іспанський гольфіст Джон Рам (203 млн) та футболіст Інтера з Маямі Ліонель Мессі (130 млн).

П'ятірку замкнули баскетболіст Лейкерс Леброн Джеймс (125,7 млн) та футболіст ПСЖ Кіліан Мбаппе (125 млн).

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