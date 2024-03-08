Головне
Збірна України назвала список гравців на матч плей-оф кваліфікації з Боснією і Герцеговиною
Сьогодні 12:02 10638 5
Металіст 1925 розписав мирову з ЛНЗ у 20 турі УПЛ
Сьогодні 17:30 32
Рух сенсаційно переміг Дніпро-1 у 20 турі УПЛ
Сьогодні 17:09 829
(Не)схожість із собою
Сьогодні 16:19 317
Сприятливі обставини для Шахтаря, шанс для Кривбаса: суперекспрес на УПЛ з коефіцієнтом 6,00
Сьогодні 15:14 206
Стефан Решко: “Сатана зайшов Путіну в мозок і керує ним”
Сьогодні 13:34 472
Так, я дивився матч Бенфіки: Ребров прокоментував воротарське питання у збірній України
Сьогодні 12:20 746
Помер легендарний уболівальник, який станцював гопак на матчі збірної СРСР із "синьо-жовтим" прапором
Сьогодні 10:43 952
Визначився склад збірної України на естафету етапу Кубку світу в Солт-Лейк-Сіті
Сьогодні 09:36 459
Цуренко здобула впевнену перемогу на старті турніру в Індіан-Веллсі
Сьогодні 07:13 631
Прямі трансляції

Шахтар та Колос оголосили стартові склади на матч 20 туру УПЛ

Сьогодні 17:20 62 0
Шахтар та Колос оголосили стартові склади на матч 20 туру УПЛ
#Колос, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар та Колос із Ковалівки визначилися зі стартовими складами команд на матч 20 туру УПЛ.

Зустріч розпочнеться о 18:00 за київським часом на стадіоні "Арена Львів". Гра транслюватиметься на УПЛ ТБ.

У разі оголошення повітряної тривоги поєдинок буде призупинено.

Стартові склади команд:

Шахтар: Різник, Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо, Бондаренко, Криськів, Зубков, Назарина, Судаков, Сікан.

Колос: Фесюн, Цуріков, Чорноморець, Бурда, Лучкевич, Богданов, Кукош, Демченко, Велетень, Ільїн, Паулаускас

Нещодавно Рух сенсаційно переміг Дніпро-1.

Напередодні Динамо на останніх секундах втратило перемогу над Вересом.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ф’юрі: Бій з Усиком - це поєдинок століття Ф’юрі: Бій з Усиком - це поєдинок століття 10050 3
П'ятьох стрибунів на батуті, які підтримують країну-агресора, допустили до змагань П'ятьох стрибунів на батуті, які підтримують країну-агресора, допустили до змагань 8581 1
Помер легендарний уболівальник, який станцював гопак на матчі збірної СРСР із "синьо-жовтим" прапором Помер легендарний уболівальник, який станцював гопак на матчі збірної СРСР із "синьо-жовтим" прапором 952
Збірна України назвала список гравців на матч плей-оф кваліфікації з Боснією і Герцеговиною Збірна України назвала список гравців на матч плей-оф кваліфікації з Боснією і Герцеговиною 10638 5
Кременчук вирвав перемогу над Дніпром у третій грі півфінальної серії чемпіонату України Кременчук вирвав перемогу над Дніпром у третій грі півфінальної серії чемпіонату України 2831
Динамо на останніх секундах втратило перемогу над Вересом в 20 турі УПЛ Динамо на останніх секундах втратило перемогу над Вересом в 20 турі УПЛ 8097 3
Рекомендуємо
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 357499
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 29553 1
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 56409 1
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 95969
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 23402 7
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 35672