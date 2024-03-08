Шахтар та Колос оголосили стартові склади на матч 20 туру УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Донецький Шахтар та Колос із Ковалівки визначилися зі стартовими складами команд на матч 20 туру УПЛ.
Зустріч розпочнеться о 18:00 за київським часом на стадіоні "Арена Львів". Гра транслюватиметься на УПЛ ТБ.
У разі оголошення повітряної тривоги поєдинок буде призупинено.
Стартові склади команд:
Шахтар: Різник, Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо, Бондаренко, Криськів, Зубков, Назарина, Судаков, Сікан.
Колос: Фесюн, Цуріков, Чорноморець, Бурда, Лучкевич, Богданов, Кукош, Демченко, Велетень, Ільїн, Паулаускас
Нещодавно Рух сенсаційно переміг Дніпро-1.
Напередодні Динамо на останніх секундах втратило перемогу над Вересом.