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Тен Гаґ розповів, чи зіграє Рашфорд проти Евертона

Сьогодні 17:10 176 0
Тен Гаґ розповів, чи зіграє Рашфорд проти Евертона
Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Еванс, #Евертон, #Манчестер Юнайтед, #Маркус Рашфорд

Джерело - Чемпіон.

Маркус Рашфорд та Джонні Еванс зможуть зіграти у матчі 28 туру Англійської Прем’єр-ліги Манчестер Юнайтед - Евертон.

Про це на сьогоднішній пресконференції заявив головний тренер "червоних дияволів" Ерік тен Гаґ.

Також невдовзі від травми повинен відновитися Мейсон Маунт.

Зазначимо, що у лазареті МЮ досі перебувають Гаррі Магуайр, Аарон Ван-Бісака, Лісандро Мартінес та Люк Шоу.

Нагадаємо, напередодні нападник манкуніанців Расмус Гейлунд став гравцем місяця в АПЛ.

Крім того, нещодавно з`явилася інформація, що новий власник "червоних дияволів" планує грандіозну чистку складу.

У матчі 27 туру МЮ поступився в манчестерському дербі (1:3).

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