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Решко: Шовковський не зможе стати Лобановським

Сьогодні 14:29 139 0
Решко: Шовковський не зможе стати Лобановським
#Валерій Лобановський, #Олександр Шовковський

Джерело - champion.com.uа.

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський не зможе стати новим Валерієм Лобановським.

Таку думку висловив ексгравець киян і збірної СРСР Стефан Решко в інтерв'ю Чемпіону.

"Чи може Олександр Шовковський стати Валерієм Лобановським? Лобановським ніхто вже не зможе стати. А за Шовковського я радий. Добре розпочав. Іноді тренер може загубитися на старті кар'єри. Програв пару матчів і далі все пішло не так.

Олександр же може далі розвиватися, набиратися досвіду. А за декілька років стане зрозуміло, який у нього рівень як тренера", - відзначив Решко.

Нагадаємо, тренерська кар'єра Шовковського розпочалася у збірній України у 2018 році, коли він увійшов до штабу Андрія Шевченка. У 2023 році працював у Динамо помічником Мірчі Луческу, а згодом очолив столичний клуб після відставки румунського фахівця.

У 14 матчах на чолі з новим тренером Динамо здобуло 11 перемог в УПЛ.

Напередодні кияни на останніх секундах втратили перемогу над Вересом у 20 турі УПЛ.

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