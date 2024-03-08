Решко: Шовковський не зможе стати Лобановським

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський не зможе стати новим Валерієм Лобановським.

Таку думку висловив ексгравець киян і збірної СРСР Стефан Решко в інтерв'ю Чемпіону.

"Чи може Олександр Шовковський стати Валерієм Лобановським? Лобановським ніхто вже не зможе стати. А за Шовковського я радий. Добре розпочав. Іноді тренер може загубитися на старті кар'єри. Програв пару матчів і далі все пішло не так. Олександр же може далі розвиватися, набиратися досвіду. А за декілька років стане зрозуміло, який у нього рівень як тренера", - відзначив Решко.

Нагадаємо, тренерська кар'єра Шовковського розпочалася у збірній України у 2018 році, коли він увійшов до штабу Андрія Шевченка. У 2023 році працював у Динамо помічником Мірчі Луческу, а згодом очолив столичний клуб після відставки румунського фахівця.

У 14 матчах на чолі з новим тренером Динамо здобуло 11 перемог в УПЛ.

Напередодні кияни на останніх секундах втратили перемогу над Вересом у 20 турі УПЛ.