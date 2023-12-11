Шовковський став головним тренером Динамо

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Олександр Шовковський позбавлений приставки "виконуючий обов'язки" та став повноцінним головним тренером Динамо.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Про всі подробиці буде повідомлено на офіційних клубних ресурсах згодом.

Шовковський став виконувачем обов'язки головного тренера "біло-синіх" після поразки від Шахтаря (0:1).

Напередодні Динамо в більшості переграло Оболонь у 17 турі УПЛ

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