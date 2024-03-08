Джерело - Чемпіон.

Збірна Боснії і Герцеговини не заслужила посісти п'яту сходинку на груповому етапі відбору на чемпіонат Європи-2024.

Про це заявив головний тренер національної збірної України Сергій Ребров.

"П'яте місце в їх групі - не те, на що вони заслуговували. Мілошевич робив велику ротацію. Дивився на усіх, хто є. Багато хто грає у Європі. Міцна команда, ми повинні бути готовими, але думати про себе", - сказав Ребров.

Зазначимо, що підопічні Саво Мілошевича посіли 5-те місце в групі J кваліфікації до Євро-2024. Боснійці опинилися нижче Португалії, Словаччини, Люксембургу та Ісландії.

Також Ребров відповів на питання щодо основного воротаря збірної та виклик Володимира Бражка до національної команди.

Нагадаємо, півфінал плей-оф кваліфікації Боснія і Герцеговина - Україна відбудеться у четвер, 21 березня в Зениці на стадіоні "Белино полє".

В іншій парі Шляху B Ізраїль зіграє з Ісландією. Переможці півфіналів визначать володаря путівки на чемпіонат Європи в очному протистоянні. Якщо синьо-жовті пройдуть боснійців, то саме вони будуть господарем (номінальним) у вирішальному двобої.

17-й чемпіонат Європи з футболу відбудеться в Німеччині з 14 червня по 14 липня 2024 року.