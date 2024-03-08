Головне
Збірна України назвала список гравців на матч плей-оф кваліфікації з Боснією і Герцеговиною
Сьогодні 12:02 6343 1
Так, я дивився матч Бенфіки: Ребров прокоментував воротарське питання у збірній України
Сьогодні 12:20 424
Помер легендарний уболівальник, який станцював гопак на матчі збірної СРСР із синьо-жовтим прапором
Сьогодні 10:43 537
Визначився склад збірної України на естафету етапу Кубку світу в Солт-Лейк-Сіті
Сьогодні 09:36 291
Цуренко здобула впевнену перемогу на старті турніру в Індіан-Веллсі
Сьогодні 07:13 505
Бенфіка зіграла внічию з Рейнджерс, Марсель та Мілан забили по 4 голи: результати матчів 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 00:01 762
Фіорентина перемогла Маккабі в суперрезультативній грі: результати матчів 1/8 фіналу Ліги конференцій
Вчора 23:59 628
Кременчук вирвав перемогу над Дніпром у третій грі півфінальної серії чемпіонату України
Вчора 20:55 2696
Динамо на останніх секундах втратило перемогу над Вересом в 20 турі УПЛ
Вчора 20:43 7911 3
Зоря розібралася з Минаєм у 20 турі УПЛ
Вчора 17:31 375
Прямі трансляції

Ребров - про Боснію і Герцеговину: П'яте місце в групі - не те, на що вони заслуговували

Сьогодні 13:12 54 0
Ребров - про Боснію і Герцеговину: П'яте місце в групі - не те, на що вони заслуговували
#Динамо Київ, #Збірна України з футболу, #Сергій Ребров, #Володимир Бражко

Джерело - Чемпіон.

Збірна Боснії і Герцеговини не заслужила посісти п'яту сходинку на груповому етапі відбору на чемпіонат Європи-2024.

Про це заявив головний тренер національної збірної України Сергій Ребров.

"П'яте місце в їх групі - не те, на що вони заслуговували. Мілошевич робив велику ротацію. Дивився на усіх, хто є. Багато хто грає у Європі. Міцна команда, ми повинні бути готовими, але думати про себе", - сказав Ребров.

Зазначимо, що підопічні Саво Мілошевича посіли 5-те місце в групі J кваліфікації до Євро-2024. Боснійці опинилися нижче Португалії, Словаччини, Люксембургу та Ісландії.

Також Ребров відповів на питання щодо основного воротаря збірної та виклик Володимира Бражка до національної команди.

Нагадаємо, півфінал плей-оф кваліфікації Боснія і Герцеговина - Україна відбудеться у четвер, 21 березня в Зениці на стадіоні "Белино полє".

В іншій парі Шляху B Ізраїль зіграє з Ісландією. Переможці півфіналів визначать володаря путівки на чемпіонат Європи в очному протистоянні. Якщо синьо-жовті пройдуть боснійців, то саме вони будуть господарем (номінальним) у вирішальному двобої.

17-й чемпіонат Європи з футболу відбудеться в Німеччині з 14 червня по 14 липня 2024 року.

Коментарі ()
Популярне зараз
В Оболоні відреагували на ганебний штраф УАФ через символічний удар військового В Оболоні відреагували на ганебний штраф УАФ через символічний удар військового 842
Збірна України назвала список гравців на матч плей-оф кваліфікації з Боснією і Герцеговиною Збірна України назвала список гравців на матч плей-оф кваліфікації з Боснією і Герцеговиною 6343 1
П'ятьох стрибунів на батуті, які підтримують країну-агресора, допустили до змагань П'ятьох стрибунів на батуті, які підтримують країну-агресора, допустили до змагань 8457 1
Російські спортсмени втратили шанси виступити на Олімпійських іграх-2024 у спортивній гімнастиці Російські спортсмени втратили шанси виступити на Олімпійських іграх-2024 у спортивній гімнастиці 12896 2
Кременчук вирвав перемогу над Дніпром у третій грі півфінальної серії чемпіонату України Кременчук вирвав перемогу над Дніпром у третій грі півфінальної серії чемпіонату України 2696
Динамо на останніх секундах втратило перемогу над Вересом в 20 турі УПЛ Динамо на останніх секундах втратило перемогу над Вересом в 20 турі УПЛ 7911 3
Рекомендуємо
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 25392
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 102994
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 336894 9
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 69313
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 21733
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 16028 2