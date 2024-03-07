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Рома може продовжити контракт із Де Россі

Сьогодні 12:27 58 0
Рома може продовжити контракт із Де Россі
#Де Россі, #Рома

Джерело - Чемпіон.

Рома має намір підписати новий контракт із головним тренером Даніеле Де Россі.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Керівництво клубу дуже задоволене результатами команди під керівництвом Де Россі.

Найближчим часом сторони проведуть зустріч для обговорення нової угоди, яка буде розрахована до 2026 року.

Італійський наставник очолив клуб у січні, коли замінив на цій посаді Жозе Моурінью.

Напередодні Рома розгромила Монцу. Наразі римляни набрали 47 очок і посідають п'яте місце у турнірній таблиці Серії А.  З новим тренером клуб піднявся з дев’ятого рядка, на якому був в момент звільнення Моурінью.

У наступному матчі "вовки" зіграють проти Брайтона в 1/8 фіналу Ліги Європи.

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