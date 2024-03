Рома має намір підписати новий контракт із головним тренером Даніеле Де Россі.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Керівництво клубу дуже задоволене результатами команди під керівництвом Де Россі.

Найближчим часом сторони проведуть зустріч для обговорення нової угоди, яка буде розрахована до 2026 року.

🚨 Excl. - #ASRoma are very satisfied with Daniele #DeRossi’s performances and have already planned a meeting in the next weeks to discuss the contract extension until 2026. #transfers