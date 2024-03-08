Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 8 березня, у межах 28 туру Ла Ліги відбудеться один матч.

Барселона прийматиме Мальорку.

Розклад матчів 28 туру іспанської Ла Ліги на 8 березня:

22:00 Барселона - Мальорка

У попередньому турі гол Яремчука допоміг Валенсії зіграти внічию з Реалом Луніна. Варто зазначити, що суддя не зарахував гол мадридців на останніх секундах матчу.

Також Жирона з Довбиком і Циганковим програла Мальорці.

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