Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 8 березня, у межах 28 туру Ла Ліги відбудеться один матч.
Барселона прийматиме Мальорку.
Розклад матчів 28 туру іспанської Ла Ліги на 8 березня:
- 22:00 Барселона - Мальорка
У попередньому турі гол Яремчука допоміг Валенсії зіграти внічию з Реалом Луніна. Варто зазначити, що суддя не зарахував гол мадридців на останніх секундах матчу.
Також Жирона з Довбиком і Циганковим програла Мальорці.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!